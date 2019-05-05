انت الان تتابع الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. بيان بدرجات الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيفا على السواحل الشرقية نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 17 35شبين الكوم 16 34طنطا 16 32دمنهور 15 31الإسكندرية 16 30بلطيم 16 30مطروح 17 31السلوم 20 35سيوة 20 41بورسعيد