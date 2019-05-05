شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لو كانت المظاهرات تبني مصر.. كنت هنزل أنا والمصريين الشارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن جميع الشركات العاملة على المشروعات القومية مصرية،مضيفًا خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بالإسماعيلية، الأحد، أن دور الجيش في هذه المشروعات إشرافي وإداري فقط لتنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة.

وأوضح الرئيس: «الدول لا تبني بالدلع ولكن تبني بالجهد والعمل والصبر والالتزام، ومحدش هيشتغل عندنا في مصر لو مفيش استقرار وأمن، المصريين لا يسمحوا لأحد».

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وتابع: «نقوم بمجابهة تنموية وفكرية ودينية وأمنية لمواجهة التطرف والإرهاب، المصريين لديهم الوعي لتحمل الاجراءات الاقتصادية».

وأضاف: «دي بلدي وأنا هاحميها، لن نتوانى في حمايتها والحفاظ عليها، وحين نتحدث عن مصر نضعها في وضعها بالمنطقة العربية».

وتابع: «لو كانت المظاهرات تبني مصر، كنت هنزل أنا والمصريين نقف في المظاهرات ونبني مصر ونقف في الشارع كلنا، الدول تبني بالاستقرار والعمل والإخلاص».