شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحالة مسؤول بصحة المنيا للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عامل خدمات معاونة والقائم بأعمال التحصيل بالدفاتر بأحد المستشفيات الحكومية للنيابة العامة، للتحقيق بشأن التلاعب بالإيصالات واختلاس مبلغ مالي 47 ألف و729 جنيهاً، خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 28 فبراير 2018.

تضمن تقرير الإحالة الذي أعدته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 426 لسنة 2018 لفحص كافة متحصلات المستشفى وحصر جميع المبالغ المختلسة والمفقودة بناءا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مسئولية عامل خدمات معاونة والقائم بأعمال التحصيل بدفاتر الصحة بالمستشفى عن تلاعبه بالإيصالات مما أدى إلى اختلاسه مبلغ 47729 جنيهاً يضاف إليها قيمة الفائدة البنكية مبلغ 8233 جنيهاً ليكون بذلك إجمالي المبلغ المستحق عليه 55962 جنيهاً.