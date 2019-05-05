شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف إعدام 519 كيلو أغذية غير صالحة خلال حملات تفتيش استعدادًا لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، على استمرار تكثيف حملات الرقابة، والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية، المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة، سواء مستشفيات حكومية، أو خاصة، أو صيدليات، أو مراكز طبية، وعلاجية، وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية، وعلاجية بالشكل المطلوب، ومؤكداً على استمرارحملات التفتيش على الأسواق، بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالناصر حميدة، لمناقشة مجهودات القطاع الصحي خلال الفترة (من 16إلى 30 أبريل 2019)، حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي، بالمرور على 235 منشأة متنوعة، وتم سحب 348 عينة، وإعدام 519 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للإستخدام الآدمي، ومنتهية الصلاحية، وتحرير 110 محضراً، فيما تم إستخراج 736 شهادة صحية جديدة.