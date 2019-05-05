شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «الدول بتتبني بالالتزام مش بالدلع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بمناسبة شهر رمضان، وقال السيسي خلال افتتاح عدة مشروعات تنموية، الأحد: «عايز أشكر الجميع، كل الشركات العاملة هي شركات مدنية مصرية بعمال مصريين هم القائمين على العمل، ودور الجيش إشرافي وإدارة العمل، ولو فيه مشكلة بيتم حلها بسرعة».

وأضاف: «فيه صورة بتتصدر عن مصر فيما يخص التعبير وحقوق الإنسان، الدول مش بتتبني بالدلع، الدول بتتبني بالالتزام، المصريين لا يسمحوا لأحد انتهاك حقوقهم، المصريين يقدروا يغيروا تاني ولو الموجود مش عاجبهم، المصريين عندهم وعي، معنديش حاجة أخاف منها دي بلدي وأنا هحميها، ولما أتكلم عن مصر نحطها في سياق الدول المجاورة، الناس هتطبطب علينا بالكلام».