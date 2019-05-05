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السيسي يفتتح النادي الإسماعيلي الاجتماعي بمدينة الإسماعيلية الجديدة

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، النادي الإسماعيلي الاجتماعي بمدينة الإسماعيلية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالإسماعيلية ووسط سيناء.

ورفعت الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الدكتورة مروة كامل أحمد فهمي مدير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمحافظة الإسماعيلية بمرافقة العقيد مازن مصطفى نوار المشرف على المشروع وعدد من الشباب والشابات.

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