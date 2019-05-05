شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد 51 ألف فدان بالظهير الشرقي لدراسة تنفيذ «الصوب الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أنه تم إعداد خطة لاستثمار أراضي الدولة في دائرة المحافظة لتحقيق نقلة تنموية في مختلف المجالات، مؤكدا أن المحافظة تمتلك ميزات نسبية في هذا الشأن، نظرا لما يتوافر بها من أراضٍ متميزة في الاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي، لاسيما أن المحافظة تشهد في الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا في مجالات البنية الأساسية من خلال المشروعات القومية التي حظيت بها بني سويف في مجالات الطرق والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

Advertisements

جاء ذلك خلال استقبال سيادته لوفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمساحة العسكرية والشركة الوطنية للزراعات المحمية، والذي ضم اللواء ماجد محمد عبدالحميد،والمقدم سامح زايد،والعميد باسم وليم، والعقيد شريف الباز،ومن الزراعات المحمية كل من:العميد محمد سالم،والعميد حسام فاروق،لبحث المستجدات في مقترح إمكانية تنفيذ مشروع الزراعات المحمية على مساحة لا تقل عن 15 ألف فدان.

وعقب ذلك توجه المحافظ يرافقه الوفد لمعاينة مساحة 51 ألف فدان بالظهير الصحراوي الشرقي لمركزي ببا والفشن لاختيار المواقع المناسبة لتنفيذ المشروع،حيث تم الاتفاق على عمل الرفع المساحي ودراسة التربة لتحديد أنواع الزراعات الملائمة بالمنطقة،وذلك بهدف إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد آليات وخطوات تنفيذه، والذي يأتي ضمن أجندة المحافظة التنموية وفي اطار خطة الدولة ورؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قام بعرض مقترح المشروع على سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حضور اللواء محمد عبدالحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالهيئة الهندسية، وذلك خلال افتتاح السيد الرئيس المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان،وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية توالت الزيارات من الجهات المعنية لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع في محافظة بني سويف، والذي سينقل المحافظة في مجال الاستثمار الزراعي نقلة كبيرة.