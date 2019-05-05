شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: القيادة السياسية وضعت رؤية للتنمية المستدامة حتى منتصف القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة تنمية سيناء وإقليم قناة السويس تأتي في إطار رؤية كاملة وُضعت من قِبَل القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر حتى منتصف القرن الحالي.

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وهنأ «مدبولي»، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في وسط سيناء والإسماعيلية، اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن تحمل أيامه الخير لمصر الحبيبة.

ووجّه «مدبولي» تحية تقدير للشعب المصري، الذي سطّر ملحمة كبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أرسل رسالة ثقة في قيادة الرئيس السيسي وفي الإنجازات التي تتم على الأرض ورغبة أكيدة في استمرار كل ما يتم اليوم، ما يضع على الحكومة عبئًا أكبر في تلبية طموحات الشعب المصري.

وقدم رئيس الوزراء عرضًا لرؤية الدولة عن حجم الإنجازات في سيناء وإقليم قناة السويس، حيث قال إن الرئيس حين أطلق في منتصف 2014 حلم تنمية سيناء وقناة السويس كانت لدينا رؤية عن مشروع قومي كامل لتنمية وحماية سيناء سواء أمنيًا أو عسكريًا من خلال جهود القوات المسلحة في تطهير أرض الفيروز من الإرهاب، واقتصاديًا من خلال المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تنفذها الدولة والاهتمام الأكبر بربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات الكبرى في الطرق والأنفاق لتحقيق التنمية.