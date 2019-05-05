شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: الحكومة وضعت رؤية كاملة لتنمية محافظات القناة تنتهي يونيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجّه مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتحية للمصريين على مشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والدور الذي قدموه.
وقال «مدبولي»، في كلمته على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية وسط سيناء والإسماعيلية، اليوم الأحد، إن الحكومة وضعت رؤية كاملة تسير عليها لتنمية محافظات قناة السويس تنتهي يونيو 2020.
وأضاف: «تم التركيز على محافظات إقليم قناة السويس وسيناء في مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات، بجانب أن هناك مشروعات ضخمة في مجال البترول تخدم أهالي محافظات قناة السويس وسيناء سيتم تنفيذها».
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