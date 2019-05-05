شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد المنيا تتجمل لاستقبال شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، إنه تم إحلال وتجديد 68 مسجداً على مستوي المحافظة بالجهود الذاتية، كان أبرزهم مسجد الرحمن بمعصرة ملوي، ومسجد قرية سلاقوس بمركز العدوة، بالإضافة إلى فرش 75 مسجداً جديداً بإجمالي 75 ألف متر.

حيث أنهي القائمون على مساجد المنيا استعداداتهم بتجميلها، وفرشها، وإضاءتها لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، وأداء صلاة التراويح، وأيضا الاعتكاف في العشر الأواخر.

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كما حرص البعض على إقامة حفلات، بحضور مسؤولي الأوقاف والأزهر، احتفالاً بإعادة افتتاح المساجد بعد ترميمها، وإحلالها، وتجديدها بالجهود الذاتية، أبرزها قيام وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بافتتاح مسجد الرحمن الشهير بأولاد عمر في معصرة ملوي.

كما قام مواطنون بالتبرع بكميات من التمور، والمشروبات للمساجد، لتوزيعها على الصائمين في أيام الشهر الكريم، وقام البعض الآخر بالتبرع بالسجاد، والمفروشات. وأضاف «سلامة»، في تصريحات صحفية: «إنة تم تخصيص 167 مسجداٌ للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بالمدن والقرى، كما تم توزيع 300 ألف شنطة رمضان، هدية من وزارة الأوقاف للأسر الأولي بالرعاية، والقرى الأكثر فقراً، والمستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكداً أن الكميات المخصصة من السلع الغذائية للمحافظة 24 طن مواد غذائية».

يذكر أن محافظة المنيا تضم 4692 مسجدا بجميع المدن والقرى والنجوع، لاستقبال المصلين خلال الشهر الكريم وأيام السنة، بينهم 167 مسجداٌ، للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

مساجد المنيا تتجمل لاستقبال شهر رمضان

مساجد المنيا تتجمل لاستقبال شهر رمضان

مساجد المنيا تتجمل لاستقبال شهر رمضان

مساجد المنيا تتجمل لاستقبال شهر رمضان

مساجد المنيا تتجمل لاستقبال شهر رمضان