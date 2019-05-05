شكرا لقرائتكم خبر عن باللون الأحمر.. مدينة الشروق تطلق إنارة تحذيرية على الأعمدة لسائقي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، البدء في إضافة إنارة ليد تحذيرية باللون الأحمر على أعمدة الإنارة قبل المطبات بالطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال الدهان التقليدية للطرق طبقاً لكود الطرق.

وأوضح الغيطي أنه سيتم تنفيذ تلك الأعمال تباعاً بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على المواطنين والاهتمام بالسلامة المرورية.