انت الان تتابع حفيد مبارك ينشر أحدث صورة للرئيس الأسبق وزوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسني مبارك

بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك الـ91، نشر حفيده عمر علاء مبارك، صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تجمعه بالرئيس الأسبق وسوزان مبارك. واحتفلت صفحة «أنا آسف ياريس» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم السبت، بعيد ميلاد حسنى مبارك، الذى يوافق يوم 4 مايو من كل عام. ونشرت الصفحة صورة للرئيس الأسبق، وفى الخلفية رقم 91، إشارة إلى سن مبارك، ومكتوب عليها: «عيد ميلاد مبارك». وولد حسني مبارك فى 4 مايو 1928، بقرية كفر المصيلحة، فى محافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981.

وترك مبارك الحكم في 11 فبراير 2011 حينما تنحى عن رئاسة الجمهورية، تحت ضغوط شعبية فى ثورة 25 يناير، وسلم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.وتخرج مبارك في الكلية الجوية عام 1950، وترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية فى أبريل 1972، وقاد القوات