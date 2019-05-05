انت الان تتابع إعلان مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البنك المركزي

وزَّع البنك المركزي منشورا على البنوك العاملة في مصر، وذلك من أجل تحديد مواعيد العمل الرسمية، خلال شهر رمضان، وسوف تفتح فروع البنوك أبوابها للعملاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بدلا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا في الشهور العادية، على أن تبدأ مواعيد عمل الموظفين في البنوك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بدلا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا في الشهور العادية.

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وتحتفل دار الإفتاء المصرية، في حفل رسمي وشعبي كبير، مساء اليوم الأحد، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك. وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سيعلن خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًا، وما توصَّلت إليه