انت الان تتابع مصر ترسل مساعدات إنسانية إلى موزمبيق (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة من المساعدات

وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان تنقلان شحنة المساعدات المقدمة من مصر إلى موزمبيق اليوم السبت إلى العاصمة مابوتو لمواجهة آثار اعصار "إيداي" الذي ضرب البلاد. وكان في استقبال الطائرتين، حاتم الألفي، السفير المصري في موزمبيق، وأعضاء السفارة، وعدد من كبار المسئولين الموزمبيقيين. وصرح الألفي، بأن المساعدات المصرية تأتي في إطار الدعم المصري المستمر إلى موزمبيق، ومسئولياتها تجاه الأشقاء في إفريقيا، واستجابةً من القيادة السياسية المصرية للنداء الذي وجهه الرئيس الموزمبيقي لمساندة بلاده بعد تعرضها لإعصارين (إيداي) في منتصف مارس، و(كينيث) نهاية أبريل.

وخلَّف الإعصاران ضحايا ونازحين، فضلاً عن دمارٍ كبيرٍ للبنية التحتية.وجدّد السفير المصري، التعازي، وتضامُن قيادة وحكومة وشعب مصر، مع قيادة وحكومة وشعب موزمبيق.يأتي ذلك، في إطار الدور الذي تلعبه مصر على الصعيد الإفريقي، وانطلاقا من واجبها التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها بالقارة السمراء، واتصالا بقرار