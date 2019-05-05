شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مروري بطريق الفيوم الصحراوي بسبب هبوط أرضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث هبوط أرضي بطريق الفيوم الصحراوي فى التاسعة مساء أمس، أمام منطقة تجنيد الجيزة، وعلى الفور تم التوجه للموقع، نتيجة حدوث تسريب مياه من محبس قطر 1000 مم على الخط القادم من أكتوبر الجديدة.

وأكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم التعامل فورًا وتم سحب المياه وإصلاح المحبس وفتح المياه في الساعة الخامسة صباح اليوم، وعودتها للمناطق المتأثرة بفيصل والهرم.

وأوضح بدوي أنه نظرا لحدوث تهالك لغرفة المحابس، الأمر الذى يستلزم إعادة إنشائها، تم التنسيق مع محافظة الجيزة وهيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للمرور على تحويل الطريق لمدة أسبوع لسرعة إنشاء وصب غرفة جديدة وتم البدء في أعمال التحويلات والغرفة.