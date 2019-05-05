شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» توضح: ما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت دار الإفتاء المصرية عن العديد من الأشياء التي يمكن لها أن تفطر الإنسان في نهار شهر رمضان، والأشياء التي لا تتسبب في الفطار وخاصة من الأدوية والحقن المختلفة. وإليكم ما جاء: Advertisements

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