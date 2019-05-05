شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للطالب أن يفطر أيام الامتحانات في شهر رمضان؟.. مظهر شاهين يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجاب الشيخ مظهر شاهين على هل يجوز للطالب أن يفطر في شهر رمضان؟، خاصة أن كثيرا من طلاب المدارس سيؤدون امتحاناتهم خلال أيام الشهر الفضيل. وعبر حسابه الخاص على «فيس بوك»، قال شاهين: «الإجابة نعم يجوز للطالب أن يفطر أيام المذاكرة والامتحانات من شهر رمضان، إن كان سيؤثر بشكل مباشر على أدائه ومستواه العلمي، وسيؤثر على مدى استيعابه لمذاكرته»، وتابع: «ولكن من الضروري أن يقضي الطالب هذه الأيام بعد الشهر الفضيل».

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