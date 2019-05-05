شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مقر افتتاح عدة مشروعات تربط سيناء بالدلتا (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مقرر افتتاح عدد من المشروعات القومية التي تربط سيناء بالدلتا

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