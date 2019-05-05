بحضور السيسي.. بدء حفل افتتاح أنفاق قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأ الأن حفل افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الافتتاح حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وذلك ضمن إطار خطة التنمية الشاملة للدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة،.

يذكر أن المشروعات التنموية يصل عددها إلى 12 مشروع تنموي، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.

ويتزامن هذا الافتتاح مع الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، حيث تستعد هيئة قناة السويس منفذ المشروع، للتشغيل التجريبي لهذه الأنفاق.