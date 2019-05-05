محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة لافتتاح، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، التي تسعى من خلالها الدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.