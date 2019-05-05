حدث ليلاً| مساعدات مصرية لموزمبيق.. وإسرائيل تقصف غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها الخليج 365 في التقرير التالي..

مدبولي ينيب وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة لحضور احتفال "هلال رمضان"

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لحضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

البابا تواضروس: الشباب يحتاج إلى الحوار والحب

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السبت، فولكر كودير، عضو البرلمان الألماني (البوندستاج) الذي يزور مصر حاليًا، للتفاصيل اضغط هنا..

"سنة نقل عادية".. وزير التعليم يرد على مخاوف أولياء أمور طلاب أولى ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يقدر كل التخوفات المنطقية لأولياء الأمور، من نظام الثانوية المعدل المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن الطلاب يستحقون كل المساعدة وكذلك كل طلاب مصر في مختلف الصفوف، وتعمل الوزارة ليل نهار على خدمتهم، للتفاصيل اضغط هنا..

"مولات أو فنادق".. كامل الوزير لمصراوي: ندرس استغلال أراضي السكة الحديد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمصراوي، إن الوزارة تدرس العديد من الأفكار لتعظيم الاستفادة من مساحات الفضاء الموجودة بالمحطات، للتفاصيل اضغط هنا..

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المرصد: زيادة النازحين وسط تصاعد الغارات على المناطق الخاضعة للمعارضة السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، بأن الطائرات الحربية الروسية والمروحيات السورية، كثفت غاراتها وقصفها على المناطق الخاضعة للمعارضة السورية في محافظتي إدلب وحماة، اليوم السبت، مما أسفر عن نزوح المزيد من المدنيين، للتفاصيل اضغط هنا..

مساعدات إنسانية مصرية تصل إلى موزمبيق لمواجهة آثار الإعصار

وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان تنقلان شحنة المساعدات المقدمة من مصر إلى موزمبيق، اليوم السبت، الى العاصمة مابوتو لمواجهة آثار اعصار "ايداي" الذي ضرب البلاد للتفاصيل اضغط هنا..

إيران تعلن الاستنفار العام لقواتها المسلحة

كشف مصدر في هيئة الأركان الإيرانية أن إيران، بناء على معلومات عن وجود مخطط لإشعال حرب في الخليج، أعلنت الاستنفار العام لقواتها المسلحة تحسبا لأي صدام أو احتكاك مع القوات الأمريكية في الخليج، بعد دخول قرار تصفير النفط الإيراني حيز التنفيذ، للتفاصيل اضغط هنا..

برلمان السنغال يوافق على تعديل دستوري يلغي منصب رئيس الوزراء

وافق البرلمان السنغالي، بأغلبية مطلقة، على مشروع قانون تعديل الدستور، والذي يتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء، للتفاصيل اضغط هنا..

سماع صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع جنوبي دولة الاحتلال الإسرائيلي

سمع شهود عيان دوي صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع، جنوبي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، للتفاصيل اضغط هنا..