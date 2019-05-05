محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
استعد قطاع السجون، اليوم الأحد، لإقامة حفل للإفراج عن عدداً من الغارمين والغارمات بسجون طره لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.
جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمين وغارمات" التي تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.
ومن المقرر أن تعقد الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة الحفل باتحاد الشرطة الرياضي لتوزيع المساعدات.
كان قطاع السجون قد أفرج عن المئات من الغارمين والغارمات على مدار الأشهر الماضية، وسط فرحة عارمة من ذويهم بخروجهم بعد سداد ديونهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة شهر رمضان.. قطاع السجون يقيم اليوم حفلا للإفراج عن الغارمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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