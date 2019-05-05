مصر | اليوم.. الحكم على 66 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم على 66 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الاحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 66 متهم بدلا من 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

يصدر الحكمبرئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.