شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول قطري يصف المصريين بـ«الأعداء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أمين عام المجلس الوطني للسياحة في قطر، أكبر الباكر، إن بلاده لن تعطي تأشيرات «فيزا للأعداء»، في رده على سؤال حول منح المصريين تأشيرات للدخول خلال موسم مهرجان الصيف في قطر 2019.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للباكر، السبت، وفقًَا لموقع «سي إن ن عربية»، وجاء السؤال: «هل ستفتح التأشيرات للسياح المصريين الراغبين بالقدوم؟»، ليجيب «الباكر»: «التأشيرات لن تكون مفتوحة لأعدائنا، ستكون مفتوحة لأصدقائنا».
أضاف: «هل التأشيرات مفتوحة لنا للذهاب هناك (إلى مصر)، لا، وعليه لماذا ينبغي علينا فتح التأشيرات لهم؟ عندما تفتح ذراعيك لقطر، فإن قطر ستفتح ذراعها بصورة أوسع لك».
أردف «الباكر»، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، قائلًا: «إذا كنت خصمًا لقطر فإننا سنتعامل معك بالصورة ذاتها، الأمر بسيط للغاية».
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