شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحذر تركيا.. الأبرز في صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذ نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة الأحد، التي أبرزت استمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي خلال لقائه مع الرئيس الجديد للبنك دايفيد مالباس، وكذلك تأكيد الرئيس لعضو البرلمان الألماني «البوندستاج» دعم مصر وحدة المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة الشرعية والاستقرار والأمن.

وتناقلت الصحف نبأ افتتاح الرئيس السيسي خلال ساعات عددا من المشروعات العملاقة التي ستربط سيناء بوادي النيل، وفي مقدمتها الأنفاق الأربعة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد التي ستربط شرق قناة السويس بغربها، وبرز في الصحف أيضا إصدر الرئيس السيسي قريبا قرارا بعفو رئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين.

وركزت الصحف على بيان وزارة الخارجية الذي أكدت فيه أن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أعلن بشأن نية تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وتصدرت موافقة مجلس النواب، في جلسته العاجلة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد ثلاثة أشهر بدءا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل 2019.

وأبرزت الصحف تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكريستوس باباديميتر، رئيس ومؤسس شركة «أورانج بى جلوبال» العالمية، تشجيع الحكومة التوسع في زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة الصناعات المرتبطة بالتصنيع الزراعي لهذه الاستثمارات، كما أبرزت تأكيد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تطوير العلاقات المصرية الألمانية.

وفي الشأن الأمني، حاز توقيع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ونظيره التنزاني كانجي لوجولا مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية- على اهتمامات الصحف- وأشارت إلى أن المذكرة تتناول مجال الحماية المدنية وترتكز على تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية بين جهات الاختصاص في البلدين.

عسكريا، سلطت الصحف الضوء على تصريحات اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود بأنه تم تركيب أحدث المنظومات الرادارية والكهروبصرية في مجال تأمين الحدود، وتأكيده على قادة حرس الحدود على تأمين حدود الدولة والتصدى لعناصر التهريب والإرهاب.

عربيا، تابعت الصحف آخر تطورات الأوضاع في فلسطين في ضوء شن قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي غارات جديدة على موقاع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية نشاط الرئيس السيسي، حيث التقى خلال استقباله أمس دايفيد مالباس رئيس البنك الدولي، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولى في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولى بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وتعزيز التعاون بين الجانبين ليشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات والقطاعات التنموية.

ونقلت الصحف عن رئيس البنك الدولي تأكيده أهمية دور مصر المحوري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى أسهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا ناجحا في تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي لقاء ثان، أبرزت الصحف اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي- خلال استقباله أمس النائب فولكر كاودر، عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف المسيحي بالبرلمان الألماني «بوندستاج» والزعيم السابق للأغلبية البرلمانية- حيث أكد الرئيس تقدير مصر للعلاقات المتينة بين مصر وألمانيا، وتطلع مصر لمواصلة تعزيزها على كافة الأصعدة، ونقل الخبرة الألمانية إلى مصر في عدة مجالات، خاصة قطاع التعليم الأساسي، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي من خلال تعظيم الاستثمارات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة المتوفرة حالياً في السوق المصري، وبما يتناسب كذلك مع وزن الاقتصاد الألماني دولياً، ويعكس حجم التنوع والتشابك في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

ونقلت الصحف الثلاث عن الرئيس تشديده على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا منذ بدايتها بدعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في الأراضي الليبية، وللتصدي للميليشيات والتنظيمات المسلحة ومكافحة الأنشطة الإرهابية، بما يمهد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، مؤكدا أهمية تقويض التدخلات الخارجية في ليبيا لمنع عمليات تهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلى داخل الأراضي الليبية.

وفي سياق رئاسي آخر، أوردت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس السيسي سيفتتح اليوم عددا من المشروعات العملاقة التي ستربط سيناء بوادي النيل وفي مقدمتها الأنفاق الأربعة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد التي ستربط شرق قناة السويس بغربها بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة وكوبري «سرابيوم العائم» في الإسماعيلية وكوبري «الشط العائم» بالسويس.

وأشارت الصحفية إلى أن الرئيس سيفتتح عددا من المحاور المرورية والطرق والكباري الجديدة لخدمة حركة الاستثمار وتسهيل عبور المواطنين والبضائع من وإلى سيناء والقضاء على الاختناقات المروروية بمدينة الإسماعيلية.

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رئاسيا أيضا، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس السيسي سيصدر قريبا قرارا بعفو رئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين، ونشرت «الجمهورية» بيان وزارة الخارجية، الذي أكد أن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نية تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع في غرب جمهورية قبرص.

وأضافت الصحيفة أن البيان حذر من انعكاس أي إجراءات أحادية على أمن منطقة شرق المتوسط واستقرارها، مؤكدا ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

برلمانيا، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن مجلس النواب وافق بأغلبية أعضائه أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلسته العامة العاجلة على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل 2019، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القول- خلال كلمته حول المبررات والدوافع التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ- إنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة (داخلياً وإقليمياً)، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، مؤكدا التزام الحكومة مجددا بآلا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

حكوميا، أوردت صحيفة «الأهرام» أن رئيس مجلس الوزراء التقى أمس كريستوس باباديميتر، رئيس ومؤسس شركة أورانج بى جلوبال المتخصصة في زراعة البرتقال والصناعات الغذائية المرتبطة به، بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي تأكيده تشجيع الحكومة التوسع في زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على اقامة الصناعات المرتبطة بالتصنيع الزراعى لهذه الاستثمارات.

وأشارت إلى أن باباديميتر أعرب خلال اللقاء عن تطلع شركته للتوسع في استثماراتها في مصر من خلال زراعة 10 آلاف فدان بالبرتقال، وإقامة مصانع متخصصة في مجالات التصنيع الغذائى المرتبطة بالبرتقال، وتصدير المنتجات لأسواق العالم.

وفي صحيفة «الجمهورية» برزت مباحثات وزير الخارجية سامح شكري أمس النائب مع فولكر كاودر الزعيم السابق للتحالف المسيحى بالبوندستاج الألماني، التي تناولت مختلف أبعاد وجوانب علاقات التعاون بين مصر وألمانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزراة الخارجية قوله إن الجانبين أكدا أهمية استمرار التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في الملف الاقتصادي.

أمنيا، نشرت صحيفة «الأخبار» أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ونظيره التنزاني كانجي لوجولا وقعا مذكرة تفاهم بين وزارتي داخليةالبلدين في مجال الحماية المدنية ترتكز على تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية بين جهات الاختصاص في البلدين؛ بما يعكس التزام وزارة الداخلية المصرية بتطوير أوجه التعاون الأمني مع الدول الإفريقية خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التي تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية وحضر اللقاء السفير التنزاني بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية تأكيده- خلال اللقاء- عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، مشيراً إلى أهمية تطوير مجالات التعاون الأمني بين البلدين في ضوء الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمعهما.

عسكريا، نقلت صحف «الأهرام» تصريحات اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، التي كد فيها أن القوات شهدت- في الفترة الأخيرة- تحديثا على مستوى عال باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي تعمل وفقا لنظم علمية لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها وشمولية استخدامها، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تألو جهداً في دعم قوات حرس الحدود بأحدث الأسلحة والمعدات نظراً للأعباء الهائلة والمهام الجسام التي تقوم بها قوات حرس الحدود ولجعلها على أهبة الاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى لعناصر التهريب والإرهاب وتحرص على دعمنا بأحدث الأجهزة والمعدات بقطاعات التأمين والمعديات والكبارى والمنافذ الحدودية من الرادارات، منظومات كهروبصرية ومركبات حديثة تواكب طبيعة الأرض فضلا عن أجهزة رؤية ومراقبة نهاراً وليلاً.

وذكرت الصحيفة أن قائد قوات حرب الحدود قال إن القوات تمارس مهامها في تأمين حدود وسواحل الدولة تؤمنها ليلاً ونهارا وفى مختلف الظروف الجوية والتضاريس الأرضية المختلفة وتباشر قوات حرس الحدود «بحكم تمركزها على حدود الدولة» مجموعة من المهام يمكن تقسيمها من حيث طبيعتها إلى مهام ذات طابع عملياتى وقانونى تحدد واجباتها ونطاق مسئوليتها وأسلوب تنفيذها القوانين والقرارات والتعليمات التي تصدر من السلطات المختصة عسكرية أو مدنية لتأمين المناطق الحدودية وتنظيم المراقبة والاستطلاع والإنذار على حدود وسواحل الدولة، وفرض سيادة وسيطرة الدولة ومقاومة التسلل البرى والبحرى لعناصر التخريب والتهريب عبر حدود وسواحل الدولة، وتأمين المسطحات المائية للبحيرات الداخلية والبواغيز والساحل القريب، ومعاونة قطاع ( التعدين- الزراعة- الرى ) في تأمين البعثات بالمناطق الصحراوية على الحدود البرية والساحلية.

عربيا، تابعت الصحف آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث شن طيران ومدفعية جيش الاحتلال لليوم الثاني غارات جديدة على مواقع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، ونقلت صحيفة «الأخبار» عن جيش الاحتلال زعمه إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ تجاه مدن وقرى إسرائيلية؛ مما دفع تل أبيب للرد بضربات جوية استهدفت قاذفتي صورايخ في غزة بينما قصفت دباباته عدة مواقع عسكرية لحركة حماس.

وذكرت صحيفة «الأهرام» أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى سبعة بينهم اثنان من نشطاء حركة حماس جراء غارات إسرائيلية، في حين أصيب العشرات بجروح خلال مواجهات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.