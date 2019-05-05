أخبار متوقعة اليوم: استطلاع هلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

القاهرة.. تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، ويلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم خلال احتفال رسمي.

أسوان.. يتفقد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، محطة الطاقة الشمسية بنبان أسوان، برفقة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، والرئيس الجديد للبنك الدولي، للاطلاع على تجربة مصر لاستغلال الطاقات النظيفة وجذب الاستثمارات العالمية والتيسيرات الممنوحة للشركات العالمية الراغبة في إقامة مشروعاتها في مصر.

القاهرة.. تنطق محكمة جنايات الجيزة الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

القاهرة.. تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

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القاهرة.. ينظم المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، أولى فعاليات (منتدى ثقافة الطفل) بقاعة المركز القومي للسينما بمدينة الفنون بالهرم، وهي الندوة الدائمة التي تم استحداثها لمناقشة وتطوير ثقافة الطفل في مصر.

القاهرة.. توقع وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية لتطوير 50 حضانة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.

موسكو.. يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الفنزويلي خورخي أرييسا، الخطوات الاستفزازية للمعارضة في فنزويلا والضغط الخارجي على كاراكاس.

عواصم العالم.. تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم الدولي للقابلات (المولدة) لعام 2019، تحت شعار "القابلة في مقدمة المدافعين عن حقوق المرأة"، حيث يهدف الاحتفال إلى إبراز أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه القابلات في حماية حقوق النساء والفتيات..

تونس.. يلتقي فريقا الزمالك والنجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم على الملعب الأولمبي بسوسة في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.