اجتماعات مكثفة للجان مجلس النواب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في اجتماعين لها اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية البيانات الشخصية" مشترك من مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.

كما تبدأ لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أيضا، مناقشة مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي 2019 / 2020، وأيضا مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 / 2020عن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

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وأيضا مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي 2019 / 2020 كما تناقش في اجتماعها مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 / 2020 عن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

كما تستعرض لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها الأحد القادم، الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2019/2020.

وأيضا مناقشة موازنة وزارة المالية عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة مناقشة موازنة وزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وذلك بحضور وزير الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.