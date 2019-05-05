​موجة حارة جديدة.. تعرّف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيفًا على السواحل الشرقية نهارًا لطيفًا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق لمصراوي، إن البلاد ستتعرض بداية من الأحد لموجة حر تبلغ ذروتها غدًا الإثنين حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي 6 درجات على الأقل.
وأضاف أن حالة الطقس ستكون حارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على القاهرة وباقي أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن الرياح ستكون معتدلة لكنها تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.
وأوضح شاهين، أن الموجة الحارة ستكون يومي الأحد والاثنين فقط، لتبدأ في الانكسار صباح يوم الثلاثاء ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأكد أنه بداية من يوم الثلاثاء ستنخفض درجات الحرارة 10 درجات لتصل إلى 26 على القاهرة، و24 على السواحل الشمالية والغربية، و29 درجة على الصعيد.
وأشار بيان هيئة الأرصاد إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 35
شبين الكوم 16 34
طنطا 16 32
دمنهور 15 31
الإسكندرية 16 30
بلطيم 16 30
مطروح 17 31
السلوم 20 35
سيوة 20 41
بورسعيد 18 23
دمياط 18 24
الزقازيق 16 32
الاسماعيلية 16 32
السويس 17 33
العريش 15 25
رفح 16 25
رأس سدر 16 32
نخل 10 31
نويبع 20 30
طابا 16 28
كاترين 14 32
الطور 20 32
شرم الشيخ 23 36
الغردقة 21 33
مرسى علم 23 32
الفيوم 17 34
بنى سويف 17 34
المنيا 17 35
أسيوط 20 36
سوهاج 20 37
قنا 21 38
الأقصر 21 38
أسوان 22 39
أبوسمبل 23 37
الوادى الجديد 19 37
شلاتين 22 31
أبو رماد 22 30
حلايب 21 29
رأس حدربة 22 29
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.