رئيس البنك الدولي يتفقد محطة بنبان بأسوان بحضور شاكر ونصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة الطاقة الشمسية بنبان أسوان، اليوم الأحد، برفقة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، و"دايفيد مالباس" الرئيس الجديد للبنك الدولي، للاطلاع على تجربة مصر لاستغلال الطاقات النظيفة وجذب الاستثمارات العالمية والتيسيرات الممنوحة للشركات العالمية الراغبة في إقامة مشروعاتها في مصر.

وأكد شاكر، ارتفاع عدد المشروعات التي دخلت الخدمة في منطقة بنبان، إلى 22 مشروعًا، منها 19 مشروعًا تم ربطها بالشبكة القومية، بطاقة 930 ميجاوات، بعد تكثيف العمل خلال الأشهر الماضية، وجاري استكمال التركيبات للمشروعات المتبقية لتكون كافة المشروعات الـ32 في الخدمة بالكامل، منتصف العام الجاري، بتكلفة تبلغ 2 مليار دولار، وجاري ازدواج الطرق الداخلية بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، أن المشروع حصل على جائزة البنك الدولي، باعتباره أكبر تجمع للطاقة الشمسية في العالم، ويوفر حوالي 6 آلاف إلى 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أنه تم تكثيف أعمال التنفيذ لضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، ودخول كل محطات المشروع الخدمة، بأكثر من 3 أشهر، للاستفادة من مزايا الطاقة النظيفة، لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، والانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأشار الخياط، إلى أن ميزانية الطاقة المتجددة بلغت رقما قياسيا غير مسبوق لأول مرة هذا العام حيث تعدت 3 مليارات جنيه ويجرى تنفيذ عددا من المشروعات العملاقة الأخرى منها مشروع 250 ميجاوات من طاقة الرياح في خليج السويس، ويقيمه القطاع الخاص بنظام boo وأنه من المحتمل تشغيله في أكتوبر الجاري قبل نهاية 2019.