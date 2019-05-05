"سماح" تطلب الخلع: "جوزي يفضل الجلوس مع السيدات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "سماح.س"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في زنانيري، طالبت فيها بخلع زوجها، مبررًا طلبه: "جوزي بيقول للجيران قولتلها كتير أن أكلها مملح ومبتسمعش الكلام".

وقالت مٌقيمة الدعوى رقم 3104 لسنة 2018: "تزوجت منذ سنة من "ر. م" تقليديًّا، بعدما تقابلنا بحفلة خاصة بالعائلة، تحدث معي أحد الأقارب للموافقة على الزواج منه، وبعد التعارف عليه رأيته بشوشًا ومتدينًا، وافقت بعدها على الخطبة، استمرت 4 شهور، وانتقلنا لعش الزوجية.

وأضافت "سماح"، أن زواجهما دام سنة ونصف، وخلال الشهور الأولى لاحظت على زوجها أنه كثير الكلام، ويفضل الجلوس مع السيدات، رغم أنه لم ينظر إليهن نظرات تجعلني أشعر بالغيرة، لكنه يفضل محادثة الجيران والجلوس معهم بالشارع بالساعات دون الجلوس معها في المنزل.

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وتابعت صاحبة الدعوى: "سمعته وهو بيقول أكلها مملح وقولتلها وماغيرتش طريقتها.. جوزي بيشكي للجيران ولما كلمته أنكر".

وواصلت: "زهقت من كلامه وماعرفتش أجيب حقي منه، فتشاجرت معه وهربت لمنزل لأهلي باكية من أسلوبه، وقمت بعرض الوضع علي والدي ولم يعجبه فتحدث معه، وبعدها طالبه بالطلاق لكنه رفض بشدة".

لم تجد الزوجة أمامها سوى الذهاب لمحكمة الأسرة بزنانيري للطلاق منه، ورفع دعوى خلع، ومازالت منظورة حتى الآن.​