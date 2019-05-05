شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود، الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيفًا على السواحل الشرقية نهارًا لطيفًا ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 35

شبين الكوم 16 34

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طنطا 16 32

دمنهور 15 31

الإسكندرية 16 30

بلطيم 16 30

مطروح 17 31

السلوم 20 35

سيوة 20 41

بورسعيد 18 23