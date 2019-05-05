نظر دعوى رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة. كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت في وقت سابق بوقف قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

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