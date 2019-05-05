"الإفتاء" تستطلع هلال شهر رمضان.. الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية ـ 2019 ميلادية، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يقام احتفال رسمي في هذا اليوم لاستطلاع هلال رمضان، ويلقي الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.

وتعذرت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، أمس السبت، بسبب أجواء المنطقة الوسطى التي لم تساعد على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة، وبالتالي يكون الاثنين فلكيا هو أول أيام شهر رمضان.