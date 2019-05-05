صور| الأولى في المدن الجديدة.. حديقة الشيخ زايد تستعد للافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بعد أيام قليلة وبالتحديد خلال النصف الثاني من شهر رمضان سيجرى افتتاح الحديقة المركزية في الشيخ زايد، والتي سيستفيد منها مواطنو 6 أكتوبر والشيخ زايد.

فالحديقة المركزية تعد الأولى من نوعها في المدن الجديدة، فتم تصميمها لتكون واحد من الحدائق العالمية من حيث المساحة والخدمات والتصميمات الداخلية لها، فتصل مساحتها لحديقة الأزهر تقريبا وتتحمل 5 آلاف شخص في نفس الوقت.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحديقة المركزي بالشيخ زايد، وتم تنفيذ تشغيل تجريبي لها أكثر من مرة، موضحًا أن الافتتاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف فهمي أن الحديقة تقام على مساحة 65 فدانا، وستكون متاحة لكل المواطنين، وبها مناطق تجارية وترفيهية على أعلى مستوى، كما تشمل مطاعم وكافتيريات، ونافورة مضيئة، بجانب مساحات كبيرة خضراء وأشجار مميزة وممرات للمشاة.

وتابع: تم البدء في تنفيذ الحديقة منذ أكثر من سنتين، وتم الانتهاء منها بالكامل، لافتًا إلى أنها تضم محورًا رئيسيًا به 7 نافورات، ومحورًا ثانويًا به نافورة رئيسية و3 نافورات صغيرة وشلال، بجانب البحيرة الصناعية والتي تقع على 2.5 فدان تضم نافورة عائمة وشلالين.

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وأكد رئيس الجهاز أن الحديقة بها مطعم الجزيرة، ويخدم حوالي 80 فردًا في صالة مغلقة تطل على البحيرة بمسطح 350 متر، بجانب منطقة طعام خارجية على البحيرة تخدم حوالي 85 فردًا، ويتوسط المطعم نافورة وشلال يربطها بالبحيرة، وتضم 5 كافيتريات موزعة على الحديقة لتقديم خدمة الوجبات السريعة.

وأوضح فهمي، تضم الحديقة أيضًا مبنى للأطفال يقدم خدمة ألعاب في صالة مغلقة بخلاف منطقة الألعاب المفتوحة بمسطح 6800 متر، فالحديقة متكاملة بها كل الخدمات، فيوجد أيضًا أماكن لاستراحة الزوار، وأماكن لانتظار السيارات، وتضم الحديقة مبنى إداريا، وخدمات ترفيهية، كما يوجد ممرات للمشاة ومدرجات ومسارات دراجات بمسافة أكثر من 4 كم، وممشى للهرولة.

وأشار إلى أن الحديقة تحتوي على أماكن لإقامة المعارض والتصوير المفتوح، ودورات مياه منتشرة بجميع أرجاء الحديقة، كما يوجد 6 مداخل ببوابات إلكترونية، لافتًا إلى أن فرق المنسوب بين أعلى نقطة وأسفل نقطة يصل إلى 14 مترًا.

ولم يعلن سعر تذكرة دخول الحديقة المركزية بشكل رسمي، لكن تشير التوقعات أنها ستبدأ من 25 جنيها للفرد.

الحديقة المركزية بالشيخ زايد عمل على تصميمها الدكتور ماهر استينو، وهو صاحب تصميم حديقة الأزهر والتي تمت على غرار الحدائق العالمية، كما عملت على التنفيذ شركة سامكريت، تحت إشراف جهاز مدينة الشيخ زايد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.