الحكم على 66 متهمًا في قضية "فض اعتصام النهضة" الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
يٌصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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