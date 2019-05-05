مصر | التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول سقوط سيارة ضابط شرطة بترعة المريوطية

كانت تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيارة ملاكي من أعلى وصلة المريوطية، بالترعة، وعلى الفور تم الدفع باوناش الإغاثة، وتم إنتشال السيارة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

"سيارة و5 أشخاص".. مفاجآت حول سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة سائق 12 مليون جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وتبين أن السائق يعمل بالشركة عمله منذ شهرين فقط.

وأوضحت التحريات، أن السائق هرب بالسيارة قيادته وبداخلها المبلغ المشار إليه، مشيرة أن كاميرات المراقبة رصدت سير سيارة، خلف سيارة نقل الأموال، وبعد توقفها، قام الأشخاص المتواجدين بالسيارة خلفها، بنقل الـ 12 مليون جنيه من السيارة وتركوها وفروا هاربين، مستقلين السيارة الأخرى.

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وواصلت التحريات، أن عدد المتهمين المشاركين في السرقة 5 أشخاص من بينهم سائق الشركة.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بتلقي الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بلاغا بقيام سائق بشركة نقل أموال بسرقة 12 مليون جنيه، من السيارة قيادته عقب هروبه بها، بدائرة القسم.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتكشيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وإعادة المبلغ المسروق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

