أخبار مصر | عاجل.. شلل مروري بطريق "الرماية – الفيوم" بسبب هبوط أرضي مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شلل مروري بطريق "الرماية – الفيوم" بسبب هبوط أرضي مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد طريق "الرماية – الفيوم"، شللًا مروريًا تامًا، نتيجة وقوع هبوط أرضي ما بين البوابة الأولى والثانية بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة.

وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور، وعدد من الأجهزة التنفيذية، إلى موقع الهبوط الأرضي، في محاولة للسيطرة على الموقف، خاصة مع انتشار عدد كبير من السيارات.

وتطالب "الخليج 365" قائدي السيارات بعدم التوجه لطريق "الرماية – الفيوم" في الوقت الحالي، نظرًا لوجود عدد كبير من السيارات ولمساعدة رجال المرور في السيطرة على الموقف وحل الأزمة المرورية المتواجدة حاليًا.