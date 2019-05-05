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شكرا لقرائتكم خبر عن لٱول مرة.. استطلاع هلال شهر رمضان من كلية علوم الفضاء في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف ولأول مرة استطلاع هلال شهر رمضان، عقب غروب شمس الأحد، بمشاركة ممثلين عن دار الإفتاء المصرية.
قال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، إن «استطلاع الهلال سيكون عبر أحدث التلسكوبات من حيث دقة تصوير الأجسام الفضائية، وهي أول مرة تستخدم فيها تلك المعدات لرصد الشهور الهجرية في مصر».
أضاف أن «الكلية هي المسؤول العلمي عن تنفيذ مشروع إطلاق قمر صناعي لتوحيد بدايات الشهور الهجرية، وعرضته دار الإفتاء على مؤتمر العالم الإسلامي واتخذت القرارات بالموافقة عليه وفي انتظار تنفيذه قريبا».
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