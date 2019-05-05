شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور دار الكتاب المقدس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، في افتتاح النسخة الثانية من عالم الكتاب الذي ينظمه دار الكتاب المقدس.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قداسته لمقر الدار في مصر الجديدة، وكان في استقباله ماجد ويصا، رئيس مجلس إدارة الدار، ورامز عطالله، المدير التنفيذي للدار.

شاركت في الافتتاح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وألقى قداسة البابا كلمة في ختام حفل الافتتاح، وقدمت له هدية تذكارية.

البابا تواضروس يزور دار الكتاب المقدس

البابا تواضروس يزور دار الكتاب المقدس

البابا تواضروس يزور دار الكتاب المقدس