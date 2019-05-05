إخماد حريق في مخزن مواتير مجاور لمخازن حي الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السيت، من السيطرة على حريق اندلع بقطعة أرض مجاورة لمخازن حي الهرم. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحيط مخازن حي الهرم. Advertisements دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون إصابات. تبين بالفحص نشوب الحريق بقطعة أرض اتخذها أحد تجار السيارات المقطعة مخزنا لتشوين كمية من المواتير على مساحة 20 مترا. تم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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