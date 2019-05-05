مدبولي ينيب وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة لحضور احتفال "هلال رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لحضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء الأحد.
وتنظم دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد، حفلا رسميا وشعبيًّا لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك.
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