البابا تواضروس: الشباب يحتاج إلى الحوار والحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السبت، فولكر كودير، عضو البرلمان الألماني (البوندستاج) الذي يزور مصر حاليًا.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان اليوم، إن اللقاء بين البابا وضيفه تناول موضوعات عدة، فعن الشباب ذكر البابا أن الشباب يحتاج إلى الحوار والحب، و"نحن بدورنا في الكنيسة نفتح قنوات كثيرة للتواصل مع أبنائنا ونقيم حوارًا مستمرًا ونجيب على الكثير من تساؤلاتهم".

وتابعت الكنيسة: "عن التعليم قال البابا إن التعليم يمر بضعف في الفترة الماضية، مما أدى إلى عدم تأهيل كثير من الشباب إلى سوق العمل، لكن الدولة الآن تتبنى سياسة ومنهجية جديدة في التعليم (عام ٢٠١٩ عام التعليم) وقد ذكر الرئيس السيسي في عيد العمال جانبًا من هذه الاستراتيجية".

وعلق عضو البوندستاج الألماني على حديث البابا قائلًا: "نشارك قداستكم الرأي ونريد المساهمة في تحديث التعليم في مصر، وأن نقيم المزيد من المدارس الألمانية في مصر".

وأشاد البابا تواضروس بمساهمة ألمانيا في تحديث التعليم في مصر.

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وعن سؤال عن المسيحيين ومنطقة الشرق الأوسط أجاب البابا: "إن وجود المسيحيين في المنطقة يحميها من العنف، لأن تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين سيزيد من الصراعات والنزاعات".

وأضاف: "نشعر بالقلق على ما يحدث في بعض دول الجوار ونصلي من أجل أن تهدأ المنطقة بصفة عامة، ونصلي دائمًا من أجل استقرار المنطقة".

وأضاف البابا: "إننا في الفترة الماضية صلينا من أجل سيريلانكا ونيوزيلاندا ومن أجل السلام في المنطقة ومن أجل العالم وأن يسود السلام والهدوء كل ربوع العالم".

وعما يحدث من أعمال وإنجازات تنموية في مصر، قال البابا: "نشكر الله على ما يحدث في مصر حاليا، وغدًا يفتتح الرئيس أنفاق السويس لربط الوادي بسيناء".

وعلق عضو البوندستاج، قائلًا: "الكنيسة القبطية في ألمانيا مثالًا يحتذى به وتعجب من أن القداس يستمر ساعتين أو ثلاثة"، فأجاب البابا: "هذا هو سر قوتنا".

وأضاف: "في الجمعة الماضية (الجمعة العظيمة) كانت الصلوات حوالي ١٠ ساعات ثم استرحنا ٦ ساعات وقضينا الليل كله في الصلاة (ليلة أبوغالمسيس)، فنحن نؤمن أن الصلاة لها فعل عظيم".