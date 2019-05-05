محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
كشف مصدر مقرب من الصحفية الراحلة حنان كمال، أنه من المقرر أن يصل جثمانها إلى مصر الاثنين المقبل بقرية البضائع بمطار القاهرة، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة في نفس اليوم.
وأشار المصدر لمصراوي، إلى أنه من المنتظر أن يتم دفن جثمانها بمقابر العائلة بطريق الفيوم، فيما يقام العزاء يوم الأربعاء المقبل بمسجد عمر مكرم.
كان الموت قد غيب الصحفية حنان كمال، الجمعة، بعد معاناة مع مرض السرطان، فيما نعاها عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول جثمان "حنان كمال" الاثنين.. وتشييع جنازتها من السيدة نفيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.