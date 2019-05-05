وصول جثمان "حنان كمال" الاثنين.. وتشييع جنازتها من السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

كشف مصدر مقرب من الصحفية الراحلة حنان كمال، أنه من المقرر أن يصل جثمانها إلى مصر الاثنين المقبل بقرية البضائع بمطار القاهرة، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة في نفس اليوم.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أنه من المنتظر أن يتم دفن جثمانها بمقابر العائلة بطريق الفيوم، فيما يقام العزاء يوم الأربعاء المقبل بمسجد عمر مكرم.

كان الموت قد غيب الصحفية حنان كمال، الجمعة، بعد معاناة مع مرض السرطان، فيما نعاها عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة.