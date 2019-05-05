"سنة نقل عادية".. وزير التعليم يرد على مخاوف أولياء أمور طلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يقدر كل التخوفات المنطقية لأولياء الأمور، من نظام الثانوية المعدل المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن الطلاب يستحقون كل المساعدة وكذلك كل طلاب مصر في مختلف الصفوف، وتعمل الوزارة ليل نهار على خدمتهم.

وأضاف شوقي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، السبت، أن الوزارة تغير مسار نظام التعليم من أجل تعليم أفضل لجميع الطلاب، وكان من السهل ألا تقدم شيئًا للصف الأول الثانوي، وتعكف على نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" فقط، إلا أن المسؤولية تقتدي أن تقدم فرصة تعلم للطلاب بدلًا من نجاح زائف كان يحدث سابقًا والجميع يعلم ذلك.

وأكد أن الهجوم الممنهج على التطوير، يحرم الآخرين من فرص التعلم، وهذا ليس عادلًا، مضيفًا: "الغريب أن البعض يهاجم بدون دراسة بالهدف أو علم بأساليب التعليم أو التقييم".

وقال الوزير، إن الصف الأول الثانوي، سنة نقل عادية، وسيتخطاها معظم الطلاب بيسر، وليست القضية في "تابلت"، أو شبكة، أو تقنيات، وإنما في التركيز على فكر تحليل جديد يتمنى أن يساعد الأباء والأمهات على تحقيقه لمصلحة أبنائهم.

واختتم الوزير تصريحه قائلًا: "ياريت نترك للطلاب فرصة يراجعوا النماذج الاسترشادية التي تعلنها الوزارة، ولا نتحدث عن أي قضية أخرى"، مؤكدًا أن كل طالب يحصل على الامتحان مهما كانت التقنيات، وأن الأهم هو التحول إلى فكر جديد: "نثق في قدرة أبنائنا على إتمام هذا التحول بنجاح".