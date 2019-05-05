محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمصراوي، إن الوزارة تدرس العديد من الأفكار لتعظيم الاستفادة من مساحات الفضاء الموجودة بالمحطات.
وأضاف الوزير، أن كل هذه الأفكار ما زالت محل دراسة، سواء بتحويل هذه الأراضي إلى مولات تجارية أو فنادق أو أفكار أخرى.
وفي ذات السياق، أوضح مصدر بهيئة السكك الحديدية، أن الهيئة تدرس إنشاء فنادق بمحطات القطارات الرئيسية، لافتًا إلى أن المحطات المستهدفة لإقامة الفنادق تشمل 4 محطات (الإسكندرية – أسوان – الأقصر – القاهرة)، من خلال استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة المملوكة للهيئة.
وقال المصدر إن الفكرة تهدف لتعظيم الاستفادة من أراضي ومباني الهيئة، لزيادة الإيرادات، بجانب توفير أماكن مبيت للركاب المسافرين والمرضى، وليس لهم أماكن سكن بديلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "مولات أو فنادق".. كامل الوزير لمصراوي: ندرس استغلال أراضي السكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.