"المحرصاوي": نعمل على النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق التقدم العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر إن إدارة الجامعة تعمل جاهدة للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق التقدم العلمي، مشيرا إلى أن الجامعة تتخذ كل ما يلزم لتلبية حاجات الطلاب والطالبات.

وأكد المحرصاوي – خلال افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لكلية الهندسة بنين بالقاهرة، والذى يقام تحت عنوان "نحو مساهمة بناءة للنهوض بجودة التعليم الهندسي" - دعمه الكامل والشامل لقطاع كليات الهندسة، وكافة قطاعات الجامعة، حتى تتبوأ مكانتها المرموقة التي تعكس عراقة تلك المؤسسة على مدار أكثر من ألف عام.

وفي الختام، قدم المحرصاوي التهنئة لمنتسبي جامعة الأزهر وللمصريين وللأمة الإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا حصول كلية الهندسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قريبا .