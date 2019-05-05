أخبار مصر | البابا تواضروس يستقبل عضو "البوندستاج" خلال زيارته للقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا تواضروس يستقبل عضو "البوندستاج" خلال زيارته للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، السيد Volker Kauder عضو البرلمان الألماني (البوندستاج) الذي يزور مصر حاليًا.

تناول الحديث خلال اللقاء بين قداسة البابا وضيفه موضوعات عدة، فعن الشباب ذكر قداسة البابا أن الشباب يحتاج إلى الحوار والحب، و الكنيسة بدروها تفتح قنوات كثيرة للتواصل مع أبنائنا ونقيم حوارًا مستمرًا وتجيب على الكثير من تساؤلاتهم.

وعن التعليم قال قداسته: كان التعليم يمر بضعف في الفترة الماضية مما أدى الى عدم تأهيل كثير من الشباب إلى سوق العمل.

ولكن الدولة الآن تتبنى سياسة ومنهجية جديدة في التعليم (عام ٢٠١٩ عام التعليم) وقد ذكر الرئيس السيسي في عيد العمال جانب من هذه الاستراتيجية.

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وعلق السيد Kauder ردا على البابا: نشارك قداستكم الرأي ونريد المساهمة في تحديث التعليم في مصر ونقيم المزيد من المدارس الألمانية في مصر. وأشاد قداسة البابا بمساهمة المانيا في تحديث التعليم في مصر.

أما عن وضع المسيحيين فى منطقة الشرق الأوسط فقد قال البابا : إن وجود المسيحيين في المنطقة يحميها من العنف لأن تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين سيزيد من الصراعات والنزاعات.

وأضاف نشعر بالقلق على ما يحدث في بعض دول الجوار ونصلي من اجل أن تهدأ المنطقة بصفة عامة. ونصلي دائمًا من أجل استقرار المنطقة.

وأضاف قداسة البابا: إننا في الفترة الماضية صلينا من اجل سيريلانكا ونيوزيلاندا ومن اجل السلام في المنطقة ومن أجل العالم وأن يسود السلام والهدوء كل ربوع العالم وعما يحدث من أعمال وإنجازات تنموية في مصر، قال قداسة البابا: "نشكر الله على ما يحدث في مصر حاليا، وغدًا يفتتح الرئيس أربعة أنفاق تحت قناة السويس لربط الوادي بسيناء

كما أكد عضو البوندستاج خلال اللقاء إن الكنيسة القبطية في المانيا مثالًا يحتذى به وتعجب من أن القداس يستمر ساعتين أو ثلاثة ، كما تحدث البابا عن ( الجمعة العظيمة ) قائلا: كانت الصلوات حوالي ١٠ ساعات ثم استرحنا ٦ ساعات وقضينا الليل كله في الصلاة ( ليلة ابوغالمسيس ) . فنحن نؤمن أن الصلاة لها فعل عظيم.