أخبار مصر | تضم العديد من آبار الدفن والمقابر.. "الخليج 365" داخل الجبانة القديمة بالهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضم العديد من آبار الدفن والمقابر.. "الخليج 365" داخل الجبانة القديمة بالهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، اليوم السبت، داخل مقابر جبانة الهرم، والتي اكتشف فيها مقبرة جديدة، تم الإعلان عنها صباح اليوم.

يذكر أن بعثة الآثار المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نجحت في الكشف عن جزء من جبانة أثرية من عصر الدولة القديمة.

وأوضح وزيري أن ذلك حدث أثناء أعمال الحفر الأثري في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الهرم، وخلال الجولة أوضح وزيري أن الجبانة تضم العديد من آبار الدفن والمقابر التي تعود لعصر الدولة القديمة.

والجبانة تؤرخ لأقدم مقبرة تم الكشف عنها في الموقع والتي تعود لعصر الأسرة الخامسة "2500 ق. م" والتي تمثل مقبرة جماعية شيدت من الحجر الجيري، لشخصين يدعي أحدهما "بحن- وي- كا" - والذي لم يعثر على اسمه من قبل في منطقة آثار الهرم.

وبحن - وي-كا حمل سبعة ألقاب منها مطهر كل من الملك خفرع، والملك أوسر كاف، و الملك ني وسر رع، وكاهن الملك نفر إير كارع.

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كما حمل لقب كاهن المعبودة ماعت وأكبر القضاة سنًا في قاعة المحاكمة.

والمقبرة الأخرى لرجل يدعى "نوي" حمل خمسة ألقاب أهمها رئيس المقاطعة الكبيرة والمشرف على المستوطنات الجديدة ومطهر الملك خفرع.

وأضاف وزيري أنه من أهم ما عثر عليه داخل المقبرة تمثالا من الحجر الجيري في حالة جيدة من الحفظ، يمثل صاحب المقبرة وزوجته وأحد أبنائه، ولا يحتوي التمثال على أية نقوش.

ومن جانبه قال أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم إنه أعيد استخدام الجبانة للدفن على نطاق واسع في العصر المتأخر، بداية من القرن السابع قبل الميلادي، حيث عثر بداخلها على العديد من التوابيت الخشبية ذات الأشكال الآدمية تعود إلى ذلك العصر، مشيرًا الى أنها توابيت ملونة بألوان زاهية ومزخرفة بزخارف متنوعة.

يحتوي بعضها على شريط طولي بالكتابة الهيروغليفية يتوسط غطاء بعض تلك التوابيت،كما تم العثور على العديد من أوجه الأقنعة الخشبية والطينية الملونة.