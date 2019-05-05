أخبار مصر | مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق لمواجهة آثار الإعصار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق لمواجهة آثار الإعصار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت اليوم، إلى مابوتو، عاصمة موزمبيق، طائرتان عسكريتان مصريتان تنقلان شحنة المساعدات المقدمة من مصر إلى موزمبيق، وكان في استقبال الطائرتين السفير المصري في موزمبيق حاتم الألفي، وأعضاء السفارة، وعدد من كبار المسئولين الموزمبيقيين.

وذلك في إطار الدور الذي تلعبه مصر على الصعيد الأفريقي، وانطلاقاً من واجبها التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها الأفارقة، واتصالاً بقرار مصر تقديم مساعدات إنسانية تتمثل في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ودوائية لمواجهة آثار الإعصار في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي.

وصرح السفير الألفي أن المساعدات المصرية تأتي في إطار الدعم المصري المستمر لموزمبيق، ومسئولياتها تجاه الأشقاء في أفريقيا، واستجابةً من القيادة السياسية المصرية للنداء الذي وجهه الرئيس الموزمبيقي لمساندة بلاده بعد تعرضها لإعصار "ايداي" في منتصف شهر مارس الماضي، وكذلك إعصار "كينيث" نهاية شهر ابريل، واللذين خلفا ضحايا ونازحين فضلاً عن دمار كبير للبنية التحتية. وجدّد السفير المصري التعازي وتضامُن قيادة وحكومة وشعب مصر مع قيادة وحكومة وشعب موزمبيق.