مصر | التحريات تكشف سبب نشوب حريق بقطعة أرض مجاورة لحي الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف سبب نشوب حريق بقطعة أرض مجاورة لحي الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت التحريات الأولية إلى ان بقايا سيجارة مشتعلة وراء إندلاع النيران بقطعة أرض مجاورة لمخازن حي الهرم، ولم يسفر الحريق عن وقوع أيه خسائر بشرية.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب بقطعة أرض مجاورة لمخازن حي الهرم، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بإندلاع النيران بقطعة أرض مجاورة لمخازن حي الهرم، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها، دون وقوع أيه خسائر بشرية.

وتبين بالفحص نشوب الحريق بقطعة أرض اتخذها أحد تجار السيارات المقطعة كمخزن لتخزين كمية من المواتير، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات.

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انهيار جزئي ببرج سكني مخالف في بولاق الدكرور

انهار جزء من برج سكني مخالف، بشارع ترعة عبد العال بمنطقة العشرين، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط جزء من برج سكني بشارع ترعة عبد العال بمنطقة العشرين، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، على سيارة ملاكي حال توقفها أسفل البرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ البري، وقوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، وتم إخلاء البرج السكني، والعقارات المجاورة له.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، أن البرج السكني محل الواقعة، مصرح لصاحبه ببناء 7 طوابق فقط، لكنه خالف ذلك، وقام ببناء 12 طابق، وبإكتشاف مخالفته، بعد سقوط "طوب" من البرج المشار إليه، منذ حوالي أسبوع، قام رجال حي بولاق الدكرور، بإزالة طابق من البرج، واليوم الجمعة، سقط " طوب" على سيارة ملاكي حال توقفها أسفل العقار، دون وقوع أيه إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.